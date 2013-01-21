В связи со смертью Деда Хасана объявлен 7-дневный траур

Национальный союз езидов Армении объявил 7-дневный траур в связи со смертью своего единоплеменника Аслана Усояна, известного в России криминального авторитета, вора в законе Деда Хасана.

Община курдов-езидов выпустила обращение в связи со смертью Усояна. Представители этнического меньшинства Армении "глубоко потрясены" убийством вора в законе. Они уверены, что те же чувства разделяют "езиды по всему миру", сообщает РБК.

Напомним, вор в законе Дед Хасан был застрелен 16 января при выходе из ресторана в центре Москве.



Усоян родился на территории Грузии. Как сообщалось ранее, его родные хотели похоронить на кладбище в Тбилиси. Но грузинские власти якобы не позволили самолету с телом Усояна совершить посадку в аэропорту столицы Грузии. Но главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили в воскресенье опроверг информацию о том, что грузинские власти отказали родственникам Аслана Усояна, не разрешив самолету с его телом приземлиться в аэропорту Тбилиси.

Деда Хасана похоронили на Хованском кладбище.

Напомним, при нападении на криминального авторитета пострадала молодая женщина, работница ресторана Марьят Бикчурина. Она пришла в сознание. Но по-прежнему остается в тяжелом состоянии и подключена к к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина перенесла несколько операций, врачи провели пострадавшей стабилизацию позвоночника, она потеряла много крови.