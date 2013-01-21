Родители в Москве дали имена детям: Господин, Россия, Ангел, Мир и Принц

В Москве самыми популярными именами для новорожденных в 2012 году стали имена для девочек София и и для мальчиков - Артем. Но есть родители, назвавшие своих новорожденных малышей необычными, редкими именами: Господин, Россия, Алена-Цветочек, София-Солнышко, Саша-Александр, Дельфина, Лиса, Ангел, Мир и Принц.

Глава управления ЗАГС столицы Ирина Муравьева отметила, что необычные имена дают в семьях, где один из родителей - иностранец.

Чиновница уточнила, что в прошлом году для девочек частыми были имена Мария и Анастасия. Эти женские имена остаются популярными уже несколько лет подряд. Мальчикам часто давали имена Александр и Максим. Эти имена также чаще всего дают новорожденным москвичам.

По данным главы управления ЗАГС Москвы, в 2012 году рождаемость в Москве увеличилась на 7,5%, смертность - на 3,8%. Рождаемость превышает смертность в столице второй год подряд. Всего в прошлом году родились 134,5 тысяч детей, при этом умерли 116,2 тысяч человек. Рождаемость превышает смертность в столице второй год подряд.