В Казани недобросовестные коммунальщики оштрафованы на миллионы

Управление административно-технической инспекции казанского исполкома рассмотрело 121 дело об административном правонарушении – коммунальщики не торопятся убирать снег. Штрафы, которые повлекла неуборка снега, за минувшую неделю составили 4,6 млн. рублей. Об этом сообщил сегодня на еженедельном совещании в мэрии Казани начальник ведомства Рамиль Муллин.

Инспекция составила 183 протокола. 137 нарушителей оказались коммерческими структурами. Во время проверок отмечалось содержание дворовых территорий, кровель и мусорных площадок.