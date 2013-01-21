В центре Ессентуков готовится к открытию кризисный центр для беременных женщин и матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на то, что он создан при попечительстве РПЦ по инициативе Пятигорской и Черкесской Епархии, его двери будут открыты для мам всех национальностей и вероисповеданий.

"Дом мамы" рассчита на одновременное проживание 6 женщин. Находиться здесь они смогут до полутора месяцев.

Сейчас здесь заканчивается ремонт и оборудование всем необходимым. Первое заселение пройдет в первых числах февраля.

Кроме жильцов, любая женщина сможет получить в Центре психологическую, юридическую и иную помощь.