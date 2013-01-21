Питерский вице-губернатор Казанская может оказаться крайней в деле о больнице

В понедельник на заседании Совета фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга местные эсеры поставили вопрос о приглашении на ближайшее заседание ЗАКСа вице-губернатора-города отвечающего за социальную политику Ольгу Казанскую. Народные избранники намерены из ее уст услышать отчет о действиях и принимаемых решениях в отношении судьбы Городской клинической больницы № 31.

Напомним, что решение о расформировании детского онкологического центра, который расположен в данном медицинском учреждении, было принято чиновниками 13 декабря, однако общественность узнала об этом только после новогодних праздников из прессы.

«Мы обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой обеспечить ее приход на ближайшее заседание, которое состоится в среду. Это своего рода компромиссное решение и сейчас все зависит от главы города», - пояснил корреспонденту «АН-онлайн» депутат ЗАКСа Алексей Ковалев.

Одновременно депутатом подготовлен и находится в Юридическом управлении ЗАКСа проект постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «О выражении недоверия к Ольге Казанской».

«Мы действительно собираемся выразить ей вотум, поскольку Казанская нарушила программу развития здравоохранения в Петербурге, а также закон о здравоохранении и градостроительный кодекс, согласно которому такой объект как городская больница 31, должен быть прописан в генеральном плане», - пояснил депутат.