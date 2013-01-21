Леонид Парфенов высказался о воскресном эфире на НТВ

Российский журналист Леонид Парфенов написал пост у себя в «Живом журнале», посвященный «Боре Корчевникову после воскресного эфира на НТВ». Л.Парфенов сообщает, что «бывшее «Намедни» содрогнулось бы от анонсов передачи Б. Корчевникова.

«Но что ты на личности перейдешь - не думали. Ни обиды, ни горечи. Только тебя жаль», - заявил журналист. Экс-ведущий «Намедни» называет стиль ведения программы Б. Корчевникова «неряшливой, велеречивой чушью». «Думаешь, православный патриотизм искупает убожество журналистики?», - строго вопрошает Л.Парфенов.

Журналист отмечает, что после длительного трудового прошлого Б. Корчевникова (реклама шоколадки, сериал «Кадетство», история шоу-бизнеса на СТС), у сотрудника НТВ должна еще и выйти «история юмора» с участием Л.Парфенова.-«Это уж ни в какие ворота», - пишет экс-ведущий «Намедни».

«Господи, ну почему именно на тебе мерзость нынешней политико-церковной жизни должна была докатиться даже не до позднего совка, а до конца 40-х годов - когда студенты сообщали куда надо про антинародность своих преподавателей и проч.?», -риторически вопрошает Л. Парфенов.

Накануне о той же передаче высказался блогер Рустем Адагамов, назвав интервью с собой, показанное Б.Корчевниковым, тенденциозно смонтированным.