Мосгорсуд: Мирзаев останется на свободе законно

Мосгорсуд в понедельник, 21 января, оставил в силе приговор Замоскворецкого суда Москвы чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности москвичу Ивану Агафонову.

Напомним, ранее Мирзаеву присудили два года ограничения свободы. На отмене приговора и более суровом наказании настаивали потерпевшие — родители погибшего московского студента и его сестра.

Коллегия судий Мосгорсуда отклонила кассационную жалобу потерпевших. Сам Мирзаев в Москву, на заседание суда, не приехал. По закону его присутствие было необязательно. Адвокат осужденного Алексей Гребенской пояснил, что его подзащитный сейчас находится на своей родине — в Дагестане. По словам защитника, в суд не приехал из-за того, что у него нет денег на дорогу. Самбист не приехал также из-за болезни матери.

Со стороны потерпевших на суде был только отец Агафонова. Отец погибшего студента был возмущен решением Мосгорсуда.

Адвокат Агафоновых Оксана Михалкина сообщила, что в скором времени они планируют подавать новые жалобы, в том числе и в Европейский суд.

Мирзаев находится на свободе уже почти два месяца. Он отпущен из-под стражи сразу после того, как Замоскворецкий суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, инцидент произошел в августе 2011 года. Следствием установлено, что в середине августа прошлого года года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил Агафонова. Студент упал на асфальт. После этого он был госпитализирован и через несколько дней скончался в реанимации, не приходя в сознание. Защита Мирзаева настаивала на переквалификации действий спортсмена, утверждая, что Агафонов погиб от удара об асфальт при падении, а не из-за действий борца.

В Замоскворецком суде Москвы прокурор Андрей Сергеев заявил, что гособвинение просит приговорить Расула Мирзаева к ограничению свободы на 2 года. Гособвинение считает, что действия подсудимого чемпиона мира по самбо должны квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности.

Суд признал вину спортсмена Расула Мирзаева в гибели студента Ивана Агафонова в ходе конфликта у московского ночного клуба, но переквалифицировал обвинение на более мягкое - "причинение смерти по неосторожности".