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В Московской области могут состояться отставки глав нескольких районов

21 января 2013, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области могут состояться отставки глав нескольких районов

В числе неблагополучных муниципальных образований  названы Зарайский, Чеховский, Солнечногорский районы и город Рошаль. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

 По его словам, доверие жителей к этим чиновникам утеряно, сообщает echo.msk.ru.
  Как ранее сообщали «АН», после встречи с Воробьёвым написал заявление об отставке глава подмосковного Жуковского Александр Бобовников. По мнению Воробьёва, выборы нового мэра могут состояться уже в марте.

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//Происшествия

В Москве мужчина напал на полицейского при проверке документов

В Москве мужчина напал на полицейского при проверке документов

Минувшей ночью на улице Левобережная в столичном районе Ховрино мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов при проверке документов. В результате инцидента полицейский получил ранение в живот.

//Политика

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, но не может. Депутат Госдумы таким образом прокомментировал новый закон, принятый в Киеве.

//Политика

Российский сенатор назвал Меркель "сержантом" в отношениях с США

Российский сенатор назвал Меркель "сержантом" в отношениях с США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что РФ виновата в прекращении ДРСМД. По его словам, немецкий политик просто не хочет отходить от позиции США.

//Происшествия

Эксперты похвалили пилота за спасение людей в Жуковском

Эксперты похвалили пилота за спасение людей в Жуковском

В Сети получил массовое распространение ролик с жёсткой посадкой в аэропорту Жуковский. Пассажиры начали называть своё спасение "вторым рождением", а приземлением - "чудом". Эксперты тоже в один голос хвалят пилотом за профессионализм.

//В мире

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Петр Порошенко за годы своего президентства «полностью уничтожил» Вооруженные силы Украины. С соответствующим заявлением выступила киевский политик, бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

//Новости СМИ2

//Общество

В 2018 году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребёнку

В 2018 году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребёнку

Росстат выявил, что в 2018 году большинство младенцев родили несовершеннолетние россиянки - от 12 до 17 лет. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что ранние роды считаются нормой в некоторых регионах РФ.

//В мире

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский журналист Адам Хелликер, который занимается написанием книги о королевской семье, рассказал, что больше всего раздражает королеву Великобритании Елизавету II.

//Шоу-бизнес

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

Как руководитель группы «Ласковый май», официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе «Ласковый май»

//Шоу-бизнес

Михаил Боярский об Ольге Бузовой: нельзя относиться к пустому месту со значением

Михаил Боярский об Ольге Бузовой: нельзя относиться к пустому месту со значением

Коренной петербуржец, знаменитый российский актер Михаил Боярский после нелепой шутки певицы Ольги Бузовой о блокадниках заявил, что женщина слишком глупа, чтобы кого-то обидеть своими словами.

//Новости МирТесен

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//Экономика

Россияне рассказали, какая зарплата нужна, чтобы жить достойно

Россияне рассказали, какая зарплата нужна, чтобы жить достойно

Жителей крупных российских городов спросили, какой уровень заработка они считают приемлемым для достойной жизни. Оказалось, что предпочтения меняются не только в зависимости от пола, но и от возраста опрошенных.

//В мире

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Рассчитан предполагаемый срок разгрома Россией Вооруженных сил Украины в случае их нападения на Крым с целью возвращения полуострова под контроль Киева. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//В мире

Кейт Миддлтон рассказала о своём рационе

Кейт Миддлтон рассказала о своём рационе

В свои 37 лет герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поражает поклонников идеальной фигурой, на которой не отразилось даже рождение троих детей. Супруга принца Уильяма раскрыла свои предпочтения в еде.

//Происшествия

После аварийной посадки в Жуковском госпитализировали 23 человека

После аварийной посадки в Жуковском госпитализировали 23 человека

Количество пострадавших в результате аварийной посадки в аэропорту Жуковский увеличилось до 23 человек. Отмечается, что самолёт "Жуковский - Симферополь" столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатель и спровоцировали сбой.

//Здоровье

Опасные для здоровья и жизни последствия хронического недосыпа раскрыли медики

Опасные для здоровья и жизни последствия хронического недосыпа раскрыли медики

Специалисты в области здравоохранения раскрыли опасные для здоровья и жизни последствия хронического недосыпа. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах британской прессы.

//Общество

Как правильно выбрать школьный рюкзак?

Как правильно выбрать школьный рюкзак?

В Роспотребнадзоре рассказали родителям, на что нужно особенно обратить внимание при выборе школьного рюкзака для ребенка. Специалисты отмечают, что он должен быть не только лёгким и удобным, но ещё и способствовать формированию красивой осанки.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина назвала Гарри будущим "королём России"

Лиза Галкина назвала Гарри будущим "королём России"

В Сети появился очередной забавный видеоролик с участием детей Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвы и телеведущего Максима Галкина Лизы и Гарри. В этот раз юная знаменитость назвала своего брата будущим "королём России".

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//В мире

Бывший глава подразделения ЦРУ придумал способ избежать войны США с Россией

Бывший глава подразделения ЦРУ придумал способ избежать войны США с Россией

Джордж Биб, бывший руководитель подразделения Центрального разведывательного управления по проблемам России, рассказал, какие действия необходимо предпринять США, чтобы избежать военного конфликта с Москвой.

//Происшествия

Пассажир рассказал подробности посадки в Жуковском

Пассажир рассказал подробности посадки в Жуковском

Пассажир рассказал подробности происшествия, которое произошло в аэропорту Жуковском. Отмечается, что авиалайнер " Жуковский - Симферополь" совершил аварийную посадку из-за птицы, которая застряла в двигателе.

//Криминал

В Красноярске отца подозревают в убийстве новорожденной дочери

В Красноярске отца подозревают в убийстве новорожденной дочери

В Красноярске следователи подозревают 44-летнего мужчину в убийстве четырехмесячной дочери. Тело младенца нашли под окнами общежития, где проживает семья.

//В мире

Советник Зеленского описал сценарий «военного вторжения России» на Украину

Советник Зеленского описал сценарий «военного вторжения России» на Украину

Российская Федерация якобы готовится к «военному вторжению» на территорию Украины. С таким заявлением выступил некоторое время назад Иван Апаршин, советник украинского президента Владимира Зеленского.

//Политика

В Госдуме ответили на слова США о краже военных технологий

В Госдуме ответили на слова США о краже военных технологий

В Госдуме в ответ на обвинения Соединённых Штатов предложили американцам продемонстрировать технологии, которые у них якобы украла Российская Федерация.

//Общество

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

Специалисты рассказали, на какие критерии в первую очередь обращают внимание россияне при выборе смартфона. Оказалось, что большинство заостряет внимание на трёх характеристиках гаджета.

//Политика

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

Сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков оценил возможность повышения Польшей расценок на транзит газа из России. Цеков отметил, что польская политика на протяжении многих лет находится «в плену русофобских взглядов».

//Происшествия

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

Специалисты из Росавиации рассказали, что на самом деле стало причиной жесткой экстренной посадки в Жуковском. Самолёт рейсом Москва – Симферополь сел в Подмосковье практически сразу после вылета.

//Общество

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

Большой террор начался с подачи генерального комиссара госбезопасности Ежова. Именно он подписал особо секретный приказ 0047, в котором черным по белому значилось: кого и когда требуется убить. Так называемых контрреволюционеров и их близких «пачками» либо истребляли, либо ссылали с глаз долой.

//Общество

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль уверен, что сокращение рабочей недели в России не станет причиной возникновения массовых невротических расстройств и ожирений.

//Новости партнеров

//Общество

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Российская Федерация может полностью прекратить импорт отечественного леса в Китай.

//В мире

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

США обвинили Россию в краже технологий создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Новости МирТесен

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначены не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Культура

Друг Джигарханяна объяснил причину госпитализации

Друг Джигарханяна объяснил причину госпитализации

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о состоянии актёра. По его словам, знаменитость скоро выпишут из больницы, и он продолжит работу в театре. Ранее сообщалось, что Джигарханян попал в реанимацию с обострением давнего заболевания.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, в котором назвала себя "блокадницей". По словам знаменитости, за 15 лет обсуждений она привыкла не обращать внимание на гневные комментарии.

//Политика

Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Военный эксперт Константин Сивков считает, что американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором о РСМД, будут размещены в Японии или Южной Корее.

//Авторы АН

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