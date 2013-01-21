В Московской области могут состояться отставки глав нескольких районов

В числе неблагополучных муниципальных образований названы Зарайский, Чеховский, Солнечногорский районы и город Рошаль. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, доверие жителей к этим чиновникам утеряно, сообщает echo.msk.ru.

Как ранее сообщали «АН», после встречи с Воробьёвым написал заявление об отставке глава подмосковного Жуковского Александр Бобовников. По мнению Воробьёва, выборы нового мэра могут состояться уже в марте.



