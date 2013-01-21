Немцов намерен подать петицию с требованием освободить узников 6 мая

26 января Борис Немцов намерен подать в Администрацию президента петицию с требованием освободить всех узников 6 мая, в том числе члена Координационного совета оппозиции Леонида Развожаева, этапированного в Иркутск, продолжающего голодовку Сергея Кривова и Владимира Акименкова, у которого усугубились проблемы со зрением в СИЗО.

«26 января в 14 часов я приду в Администрацию Президента по адресу Ильинка, 23, подъезд 11, чтобы передать петицию… Если вдруг кто то решит присоединиться и от себя лично также подать петицию, то обращаю ваше внимание - это не публичное мероприятие. Поэтому во избежание недоразумений прошу не использовать агитационные материалы и не выкрикивать лозунги», - написал Немцов в Facebook.

Среди прочих требований, Немцов обозначил расследование обстоятельств гибели оппозиционера Александра Долматова в Нидерландах и публичное расследование действий представителей власти на Болотной площади 6 мая 2012 года.