Раненая женщина при убийстве Деда Хасана пришла в сознание

Раненая при убийстве криминального авторитета Деда Хасана работница ресторана Марьят Бикчурина пришла в сознание. Однако она по-прежнему остается в тяжелом состоянии и подключена к к аппарату искусственной вентиляции легких.

Женщина перенесла несколько операций, врачи провели пострадавшей стабилизацию позвоночника, она потеряла много крови.

Ранее сообщалось о том, что у нее полностью порван спинной мозг, и она может на всю жизнь остаться парализованной.

Напомним, женщина получила два огнестрельных ранения в результате покушения на криминального авторитета Аслана Усояна, известного также как Дед Хасан. Покушение было совершено на Поварской улице, когда мужчина выходил из ресторана. В результате покушения Дед Хасан скончался и был похоронен накануне на Хованском кладбище в Москве.