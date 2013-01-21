Леонид Развозжаев опасается за свою жизнь

Мосгорсуд сегодня, 21 января, оставил под стражей до 1 апреля одного из лидеров движения Левый фронт Леонида Развозжаева, обвиняемого в подготовке массовых беспорядков в России.

Кассационная коллегия городского суда отклонила жалобу защиты Развозжаева и признала законным постановление Басманного суда Москвы, которым он был оставлен под стражей в связи с подозрением в намерении скрыться от правосудия.

Развозжаев находится под стражей в Иркутске и в рассмотрении жалобы своих адвокатов принял участие по видеотрансляции.



"В связи этапированием в Иркутск у меня серьезно ухудшилось здоровье, я нахожусь на постельном режиме. Я не скрывался от следствия, я оставался в правовом поле на Украине и хотел вести диалог с российскими властями. Я всерьез опасаюсь за свою жизнь и безопасность, у меня есть косвенные подтверждения для этого", — сообщил он суду.

Адвокат Развозжаева Дмитрий Аграновский отметил, что суд положил в основание своего решения о продлении срока содержания под стражей необоснованные аргументы об обширных связях Развозжаева среди руководства общественных организаций, а также его частые выезды за границу. "Общественные организации находятся в правовом поле Российской Федерации, а выезды за границу тем более не могут быть рассмотрены как противозаконная деятельность", — отметил защитник, сообщают vesti.ru. Защитник намерен добиваться процессуального признания незаконности задержания Развозжаева и, как следствие, его освобождения из-под стражи.



В свою очередь, представитель прокуратуры заявил о законности и обоснованности продления Развозжаеву срока содержания под стражей. "Прошу постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, а в удовлетворении жалобы защитников отказать", — подчеркнул прокурор.



