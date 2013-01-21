Крымскотатарская свадьба обходится молодоженам как минимум в 20 средних зарплат

Организация свадьбы и подготовки к ней обходится крымскотатарской паре молодоженов в среднем в сумму от 50-ти тысяч гривен.

Приблизительные траты на свадебное торжество подсчитали в издании «Голос Крыма».

Как пишет газета, подготовка к празднику начинается с обряда «сез кесим» - сватовства, когда родители жениха приходят к родителям невесты, накрывающих по этому случаю стол. Согласно традициям, происходит обмен подарками для молодых (предметы одежды, ювелирные украшения, пока в минимальном количестве), также будущие сваты обмениваются подносами со сладостями, кофе, чаем, фруктами. По средним подсчетам, на это уходит около 5000 гривен.

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