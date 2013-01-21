Зарплата медиков в 2013 году вырастет - Минздрав РФ

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник заявила, что в 2013 году зарплата медперсонала и средних специалистов вырастет, примерно на 7-8%.

Министр сказала президенту: "Мы думаем, что обеспечим примерно 7-8% роста за год. Мы хотели бы, чтобы само повышение заработной платы было гармоничным фрагментом повышения тарифа медицинской помощи, как компонент этого тарифа, чтобы это не было каким-то искусственным дополнением к оплате медицинской помощи".

По словам Вероники Скворцовой, в настоящее время система наполнения обязательного медицинского страхования так выстроена, что этого удастся добиться совершенно точно. И добавила, что "до 2015 года мы чётко себе представляем в рамках бюджетного планирования, каким образом у нас будет наполняться система, в том числе увеличиваться заработная плата".

Глава Минздрава сообщила президенту об итогах прошлого года. Она отметила, что за 2012 год зарплата врачей выросла на 13% и сейчас составляет 32,7 тысячи рублей, а у среднего медицинского персонала она увеличилась на на 17% и составила до 19 тысяч рублей, сообщают интернет-СМИ.