Артемий Троицкий приравнял Лимонова к Путину

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий рассуждает в своем блоге на «Эхе Москвы» о заявлении лидера другороссов Эдуарда Лимонова, который обвинил в смерти Александра Долматова в Нидерландах НАТОвские спецслужбы, предположительно устроившие ему «допрос с пристрастием».



По мнению А.Троицкого, версия Э.Лимонова затмевает «своей верноподданнической тупостью потуги Потупчик и контрастирующая даже со «взвешенной» официозной позицией (озвученной, скажем, пресловутым вице-спикером Железняком)». Музыкальный критик отмечает, что лидер «Другой России» уже давно является «кривой, с экзотической родословной и эксцентричными повадками, но от этого не менее стойкой и несгибаемой опорой существующего режима».

А. Троицкий делает вывод, что поведение Э.Лимонова, его «склочность не только по-человечески противна, но и идеально служит тем, кто стремится представить противников власти сборищем подлецов и ренегатов, дерущихся как пауки в банке».



По мнению журналиста, суть воззрений лидера левых «гораздо ближе к Путину и путиноидам, чем к свободной демократической идее».

«Артемий Троицкий талантливо и точно пишет, что Путин и Лимонов-два сапога пара. Хоть это и давно известно, но читать интересно», - отреагировал на пост журналиста глава РПР-ПАРНАС Борис Немцов у себя в Facebook.