Мэр Жуковского подал в отставку

Мэр подмосковного Жуковского Александр Бобовников подал прошение об отставке после встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьевым.

Исполняющим обязанности мэра Жуковского станет первый заместитель бывшего главы города Станислав Сукнов.

По словам руководителя главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Подмосковья Андрея Ильницкого, выборы нового мэра, скорее всего, пройдут в марте или апреле и будут прямые, сообщает gazeta.ru.



