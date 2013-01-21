Доменико Кришито повредил икроножную мышцу

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прошел обследование в одном из медицинских центров Дубая, где был продиагностирован по поводу повреждения, полученного на разминке перед матчем с «Замалеком» (0:1), информирует официальный сайт «Зенита», сообщает БАЛТИНФО.



Медики диагностировали у футболиста повреждение икроножной мышцы. Кришито сможет вернуться в общую группу не раньше начала второго сбора «Зенита», который стартует в Турции 28 января.