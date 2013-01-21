Депардье считает, что случайно навредил девушкам из Pussy Riot

Актер Жерар Депардье, в начале января получивший российское гражданство, сделал очередное заявление в отношении панк-группы Pussy Riot, двое участниц которой, Мария Алёхина и Надежда Толоконникова осуждены на два года тюремного заключения.

«Наверное, я навредил Pussy Riot», - написал в своем микроблоге Депардье. При этом он не уточнил, как именно он мог сделать это.

Скорее всего, он имел в виду другое свое заявление: «Представьте, если бы эти девушки зашли бы к примеру в мечеть, они бы живыми оттуда не вышли. Даже в католическом мире это было бы страшно. Но когда я говорю подобное во Франции, меня считают идиотом», - заявил он каналу «Россия-1», находясь с визитом в России.

На неделе суд города Березники Пермского края отклонил ходатайство Алехиной об отсрочке своего наказания на 10 лет из-за своего малолетнего ребенка.