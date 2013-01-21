С разрешения Шойгу командующие округов будут сами решать вопросы кадров

Министр обороны РФ передал командующим и кадровым управлениям округов решение кадровых вопросов офицерского корпуса, за исключением центрального аппарата, сообщил начальник Генштаба ВС генерал-полковник Валерий Герасимов.

В новом регламенте Минобороны «пересмотрены полномочия руководителей органов военного управления по присвоению военнослужащим воинских званий, назначению их на должности и освобождению от занимаемых воинских должностей, увольнению с военной службы, направлению в командировки и так далее».

«С 1 января 2012 года по настоящее время, как вы знаете, решения по указанным вопросам принимал только министр обороны», - напомнил начальник Генштаба, сообщает ria.ru.



«Задача командующих войсками военных округов, начальников главных и центральных управлений и других руководителей, которым вернули данные полномочия - не допустить перегибов, особенно в кадровых вопросах», - подчеркнул Герасимов.



