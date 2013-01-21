Онищенко о биологической войне: Это бред сивой кобылы

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, что человечеству в 21 веке грозит много страшных вирусов и бактерий, но в угрозу биологической войны в мире он не верит.

"Биологической войны не будет. Это бред сивой кобылы. А вот биологические рецептуры, применяемые для локальных целей - это вполне вероятно", - сказал Онищенко в эфире радио "Эхо Москвы" в воскресенье.

По его словам, в частности, актом биологического терроризма можно считать рассылку в США в 2001 году писем со спорами сибирской язвы, "это была самая примитивная война, биотеррористическая атака". В результате чего заболело 26 человек, 9 умерло. А произошло это после того, как обрушились башни-близнецы.

"Сразу было понятно, что что-то не так. Обычная сибирская язва, которой в земле очень много, и в Москве она есть, она так себя не ведет. Оказалось, что заражение с военного института. Потом, когда конгресс США разобрался, нашли человека, кто это сделал". По его словам, это самый страшный сценарий биотеррористической атаки, все было сделано умышленно, преднамеренно.

Сегодня человечество научилось бороться с такими болезнями, как оспа, проказа, холера и многими другими. Но миру угрожают различные пандемии, эпидемии, в том числе, ВИЧ-инфекция (СПИД). В этой области сейчас ведутся фундаментальные исследования, отметил Онищенко.