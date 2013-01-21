Москва парализована: с самого утра 9-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в понедельник утром в Москве движение автотранспорта парализовано - загруженность дорог оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Заторы в центре города, на МКАД, на вылетных магистралях.

Самые длинные пробки образовались на МКАД: на внешней стороне от Дмитровского шоссе до Рублево-Успенского и от Новорязанского до Щелковского шоссе. На внутренней стороне кольца хуже всего ситуация обстоит от Новорижского шоссе до Дмитровского и от Каширского шоссе до Можайского. Длина этой пробки превышает 20 километров. На этих участках средняя скорость движения составляет 10-30 километров в час.

Вылетные магистрали в сторону центра также стоят. На Горьковском, Щелковском, Можайском, Ленинградском и Киевском шоссе пробки тянутся более чем за 10 километров от МКАД и заканчиваются лишь у Третьего транспортного кольца.

В центре столицы, в том числе, на некоторых участках Садового кольца и Третьего транспортного кольца, также образовались сильные заторы. Ситуацию осложняют многочисленные ДТП.

Дорожная инспекция предупреждает, что из-за снегопада, шедшего в столице всю ночь, на дорогах образовался накат и снежные заносы, которые могут способствовать возникновению сложных ситуаций. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

Столичные власти сообщили, что в город на очистку улиц от снега вышли более 15 тыс. спецтехники.

По данным метеорологов, снегопад прекратится только вечером. К 10.00 понедельника в Москве выпадет около 5-10 мм осадков, а общий прирост снега составит 6-18 сантиметров.