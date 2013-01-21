На мониторинг СМИ и социальных сетей СК РФ потратит большие деньги

На мониторинг СМИ и социальных сетей по интересующим Следственный комитет России темам будет потрачено 1,1 миллиона рублей. Ведомством будут проанализированы более трех тысяч федеральных и региональных изданий. Анализом публикаций займется компания "Интегрум".

Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости".

Следственный комитет РФ заинтересуют такие темы: как: "критика в отношении СКР", "критика государственных и правоохранительных органов", "преступления в отношении детей", а также другие "материалы, обращающие на себя внимание" - факты и оценки, на которые ведомство должно прореагировать действиями или комментариями.

В СК РФ также планируют получать информацию об иных силовых ведомствах и их сотрудниках, создав тем самым сравнительный медиарейтинг коллег.

Источник издания сообщил, что мониторинг СМИ позволит оценить качество работы ведомства, получать сведения о нарушениях своих сотрудников и узнавать о преступлениях, на которые необходимо отреагировать. По его словам, за 9 месяцев 2012 года на основе сообщений в СМИ были зарегистрированы 314 сообщений о преступлениях.

Анализом публикаций займется компания "Интегрум", сообщают "Ведомости".