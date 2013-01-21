А. Девотченко о 31-й горбольнице: «Хоть капля совести осталась?»

Заслуженный артист России Алексей Девотченко написал в «Живом журнале» пост «Больно!». Актер пишет, что ситуация с 31-й городской больницей на Крестовском острове в Санкт-Петербурге – «это уже нечто, нечто из ряда вон выходящее». По мнению А. Девотченко, - «одним махом, разом вышвырнуть из больницы всех детей, а заодно и весь персонал,- не только за гранью добра и зла, это, уж извините, преступление».



Он обращается к властям Петербурга: «Вы, временщики и троглодиты! Вы, распухшие и окосевшие от дармового «бабла», упыри, невежественные, серые, узколобые и безграмотные гауляйтеры и гауляйтерши, помпадуры и помпадурши ХХI века! Хоть капля совести осталась?».

20 января «АН-онлайн» сообщали, что в защиту больницы собрано уже 34 тыс. подписей, проходят акции протеста против ее сноса. 31 Городская больница известна одним из лучших в России отделением для детских онкобольных и стационарами для лечения рака у взрослых. В ней также есть отделение интенсивной химиотерапии и трансплантации костного мозга, городской центр хирургии сложных нарушений аритмии сердца. Для детского отделения совсем недавно закупили дорогое оборудование почти на 200 млн рублей. В октябре прошлого года запустили интегрированную операционную. Лечение в больнице бесплатное, для госпитализации достаточно направления районного врача. Врачи уверены, что переезд губителен для пациентов и техники, которую нельзя разобрать, как конструктор.