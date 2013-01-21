Адагамов считает, что на НТВ смонтировали с ним «фейковое» интервью

Российский блогер Рустем Адагамов назвал на своей странице в Facebook интервью с собой «новыми помоями из отхожего места, которое в России называют НТВ».



По словам Р. Адагамова, он удивлен только тем, что «из пятнадцати минут разговора с симпатичной рыжей женщиной, которая попросила поговорить об отношениях церкви и общества, в фильм Корчевского попали несколько ничего не значащих слов». Блогер отметил, что он в ходе интервью рассказывал о своем прадеде, который был православным священником. Кроме того, он в разговоре упоминал историю о том, как с помощью своего блога Р.Адагамов собрал отцу Владиславу из Белгородской области, усыновившему сирот, деньги на новый дом.

Блогер задается в своем посте риторическим уже вопросом, почему эти интересные факты по теме не попали в передачу. «Да и слава Богу, наверное, потому что негоже марать хорошее с дурным. Бог вам судья, ребята. Он всё видит и воздастся вам», - резюмирует Р. Адагамов.