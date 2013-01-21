ФАС запретит дегустацию алкоголя на выставках

Выставка «Продэкспо», которая пройдет с 11 по 15 февраля в торгово-выставочном комплексе «Экспоцентр», в нынешнем году может заметно утратить привлекательность для потенциальных гостей.

Бесплатные дегустации спиртных напитков, которыми из года в год сопровождается «алкогольная часть» выставки, по мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует рассматривать как нарушение закона «О рекламе».

«Организация дегустации алкогольной продукции и проведение дегустационных конкурсов вне стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, федеральным законом «О рекламе» не допускаются», — говорится в письме за подписью замруководителя ФАС Андрея Цариковского, сообщает РБК.



Любопытно, что на столь однозначный ответ напросились сами организаторы выставки: они решили поинтересоваться у представителей антимонопольного ведомства, не является ли заведенный порядок проведения «Продэкспо» нарушением закона «О рекламе».