Роскосмос отправил в отставку главу конструкторского бюро «Арсенал»

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) отстранило от должности генерального директора — генерального конструктора петербургского ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал»» Михаила Сапего.

Сапего обратился в "Роскосомос" 11 января с просьбой уволить его "по собственному желанию". На следующий день отставка была согласована, а с 14 января Сапего возглавил машиностроительный завод "Арсенал". Такой переход он объяснил необходимостью "организовывать производство изделий в интересах Минобороны", для чего потребуется "прорывная деятельность".



«Коммерсантъ» пишет сегодня, что связывают это с результатами проверки, проведенной Роскосмосом осенью прошлого года. Тогда выяснилось, что в период с 2009 по 2012 годы Сапего, занимая руководящие посты и в конструкторском бюро, и в ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»», мог выступать в качестве заинтересованного лица.

«После окончания работы комиссии у проверяющих возникли вопросы к Сапего. Внимание привлек тот факт, что с осени 2009 года он был не только председателем совета директоров ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»», но и руководил одноименным конструкторским бюро», — сказал источник «Ъ».



Временно обязанности руководителя КБ «Арсенал» исполняет заместитель генерального директора Евгений Лянной, который до назначения Сапего руководителем конструкторского бюро являлся директором МЗ «Арсенал».

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге было прекращено уголовное дело в отношении Сапего, занимавшего пост председателя совета директоров ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»» (МЗ). Тогда ему инкриминировались два эпизода мошенничества, связанных с якобы имевшим место захватом предприятия.







