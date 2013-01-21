Дмитрий Медведев поручил сократить стоимость подключения к интернету

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать до 1 апреля 2013 года меры по сокращению стоимости подключения к интернету в России, говорится сегодня на сайте кабинета министров.

"Разработать и представить комплекс мер, в том числе правового, организационного и финансового характера, предусматривающий существенное сокращение стоимости подключения домохозяйств на территории Российской Федерации к информационно-коммуникационной сети Интернет с применением инновационных технологий широкополосного доступа повышенной пропускной способности", — говорится в сообщении.



