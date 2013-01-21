Объявлены расценки на билеты зимней Олимпиады в Сочи

Объявлены расценки на билеты зимней сочинской Олимпиады-2014. В понедельник стало известно, что самый дорогой билет на спортивные мероприятия обойдется болельщикам в 40 тысяч рублей, а самый дешевый билет будет стоить тысячу рублей.

Эксклюзивные права на распространение билетов на Олимпиаду (как в России, так и в мире) получило немецкое агентство Eventim. Билеты будут продаваться через сайт www.tickets.sochi2014.com.

Вместе с билетами зрителю будут выдавать "паспорт болельщика" — документ, который является именным пропуском на Олимпиаду, он введен для того, чтобы исключить из схемы распространения билетов перекупщиков. За нарушение правил продажи билетов введены штрафы, которые достигают миллиона рублей.

Вход в Олимпийский парк во время Игр также будет платным, стоимость билета составит 200 рублей.

Итак, от 7 до 40 тысяч рублей будет стоить билет за борьбу мужских хоккейных команд за золото. За бронзу билет будет стоить от 4 до 23 тысяч рублей.

А за борьбу женских хоккейных команд за золото билет будет стоить от 2 до 11 тысяч рублей, за бронзу — от 1,5 до 7 тысяч рублей.

Чтобы попасть на соревнования в парном фигурном катании, надо будет заплатить от 1,5 до 23 тысяч рублей. За лучшие места на трибунах на выступления по одиночному катанию (как среди мужчин, так и среди женщин), придется заплатить 20 тысяч рублей.

Соревнования по санному спорту, бобслею и лыжному двоеборью - это самый дешевый бюджетный вариант посмотреть олимпийские соревнования, передают интернет-СМИ. Подробнее о билетах на www.bravoavia.ru