Почему чиновники отменили салют в честь прорыва блокады Ленинграда?

Руководитель военно-патриотической организации «Красная звезда» Павел Бараненко рассказал, почему был отменен военно-исторический артиллерийский салют в честь празднования 70-летия прорыва блокады Ленинграда.

«Мы долго готовились к мероприятию, были получены согласования от МЧС, заказана пиротехника, за месяц отправили документы на согласования сразу в два комитета: по вопросам законности и правопорядка и по культуре, в обоих ведомствах нам отказали», - сообщил «Фонтанке» глава военно-патриотической организации.



Комитет по законности официально заявил, что согласование подобных мероприятий находится в ведении коллег по культуре, а комитет по культуре «отфутболил» обратно в комитет по законности, якобы, это его компетенция.

18 января планировалось установить на стрелке Васильевского острова дивизионные орудия выпуска военных лет, причем именно те, из которых артиллеристы жгли немецкие танки и рвали линии обороны. Ровно в 22.00 над Петербургом должны были прогреметь 12 залпов, каждый из которых посвящен воинскому подразделению или формированию, внесшему значимый вклад в оборону Ленинграда и прорыв блокады в январе 1943 года.



Все финансовые расходы на салют взяли на себя общественники: в среднем на подготовку было потрачено около 500 тысяч рублей (преимущественно спонсорских). Думать о том, как возместить причиненный ущерб в полмиллиона рублей, Павел Бараненко будет только на следующей неделе. Не исключено, что незаконные действия чиновников будут обсуждаться в суде.



