У задержанных у общежития в Москве проводятся обыски

У задержанных в субботу около общежития «Московского шелка» антифашистов проходят обыски. Об этом сообщают пользователи Twitter. В воскресенье утром всех задержанных отпустили из ОВД.

«Московская полиция проводит обыски по шести адресам в рамках возбужденного вчера уголовного дела по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство)», - подтвердил ria.ru представитель пресс-службы столичного главка МВД. Ранее, проект помощи задержанным OVDinfo, сообщал, что обыск проходит у активиста Грачьи Погосова.



«К одному из задержанных накануне активистов пришли с обыском и постановлением о доставлении на допрос. Сегодня утром активист Погосов Грачья, проведя 13 часов в ОВД Хамовники был отпущен в числе прочих задержанных, дав подписку явиться по требованию следователя без даты составления. Сегодня же следователем СУ было выписано постановление об обыске и о доставлении в связи с неявкой свидетеля по вызову. В настоящее время в квартире Погосова проходит обыск, возможно доставление в ОВД с применение силы», — говорится в пресс-релизе проекта.

Ранее «АН» сообщали: в Москве в субботу у общежития фабрики «Московский шёлк» в Большом Саввинском переулке задержаны 36 человек. Задержанные были доставлены в ОВД Хамовники.