В Москве митинговали против политики департамента культуры

Митинг против политики департамента культуры Москвы, в котором приняли участие некоторые артисты Театра имени Н.В. Гоголя, сотрудники Музея В.В. Маяковского и ДК Зил, прошел в Новопушкинском сквере в Москве.

На акции также присутствовали активисты движения "Рассерженные горожане" и представители коммунистов. Собравшиеся требовали отставки главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

Выступавшие говорили о негативных, с их точки зрения, последствиях кадровых решений, принятых в последнее время Департаментом культуры - в частности, смены руководства в Театре Гоголя, где Яшина сменил Серебренников, в ДК Зил, где директором стала Елена Зеленцова, и в Музее Маяковского, где вместо Светланы Стрижневой, написавшей заявление об уходе по собственному желанию, обязанности директора выполняет Надежда Морозова.



В конце митинга, продлившегося около полутора часов, собравшиеся приняли резолюцию, в которой они потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина изменить ситуацию вокруг театра Гоголя, музея Маяковского, ДК ЗИЛ и других учреждений культуры, изменить политику департамента культуры. Также собравшиеся потребовали учитывать мнение трудовых коллективов, представителей профсоюза и общественности при проведении реорганизаций.



