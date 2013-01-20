Рогозин выступил за облегченные правила прохождения границы с Абхазией

Вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил с предложением рассмотреть возможность упрощения процедуры прохождения контроля на границе для граждан России, проживающих в Абхазии.

Осматривая пункт пропуска «Адлер», он отметил специфичность этого участка, заключающуюся в том, что «на той стороне проживает много граждан России, по сути, государственная граница разделяет граждан одной страны».

По его мнению, Россия будет продолжать осуществлять самый жесткий контроль за ввозом грузов из Абхазии. «Что касается людей, то если пересекающий границу гражданин уже получил паспорт РФ, то мы не можем применять правила «стоп- листов», которые применяем в отношении неграждан или иностранных граждан», - считает Рогозин, сообщает vz.ru.



По его словам, это позволит ускорить процедуры прохождения через пограничный и таможенный контроль, а также снизит сезонную напряженность на границе с Абхазией.



