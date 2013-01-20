"Старая кибитка" не вместила всех желающих помянуть деда Хасана

Ресторан «Старая кибитка» не вместил всех желающих помянуть Аслана Усояна, который был похоронен в воскресенье на Хованском кладбище в Москве. Похороны прошли без происшествий.

В «Старой кибитке» собрались только родственники и ближайшие друзья погибшего.

Остальным пришлось рассредоточиться по другим ресторанам центра Москвы. В частности, два автобуса и несколько дорогих автомашин припарковано у ресторана «Ламаджо» на улице 1905 года, сообщают vesti.ru.



Аслан Усоян был ранен снайпером 17 января около 14:30 на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве. Позже он скончался.

Власти Грузии разрешения на похороны Деда Хасана не дали. Он был похоронен сегодня в Москве за пределами МКАД.



