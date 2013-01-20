Собчак с Яшиным не платят членские взносы в КСО

На заседании Координационного совета оппозиции, прошедшего в воскресенье в Москве, состоялось разбирательство о неуплате членских взносов некоторыми участниками этой организации.

Среди тех, кто уклоняется от финансовой поддержки КСО - блогер Рустем Адагамов, писатель Дмитрий Быков, журналист Олег Кашин, телеведущая Ксения Собчак, Илья Яшин, Евгения Чирикова, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Удальцов заявил, что тратит деньги на защиту по уголовным делам, посетовав на то, что ему никто не помогает. А Яшин заметил, что "некорректно попрекать друг друга".

Член КСО Алексей Навальный в своем Twitter в шутку предложил нанять коллекторское агентство, которое будет "выбивать долги по взносам".

Ранее "АН" сообщали: В Москве Координационный совет оппозиции (КСО) принял сегодня на заседании решение провести весной 2013 года "Марш против палачей".