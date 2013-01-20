Активные пользователи общественного транспорта Москвы будут меньше платить

Новые виды проездных билетов поэтапно вводятся в Москве с 1 февраля 2013 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что внедрение нового билетного меню стало одним из первых решений городских властей в наступившем году и направлено на повышение качества обслуживания пассажиров, привлекательности городского транспорта, безопасности движения в целом.

"Оптимизация системы проездных билетов - это часть масштабной программы модернизации системы общественного транспорта, которая сегодня активно реализуется в столице", - передала пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Заммэра подчеркнул, что новое билетное меню формировалось на основе анализа предпочтений пассажиров, пользующихся различными видами общественного транспорта, с учетом опыта крупнейших городов мира. По итогам исследования, из 40 тыс. опрошенных большая часть (57%) высказалась положительно о самой идее новых билетных возможностей.

Для удобства пассажиров вводится новый единый билет на все виды транспорта, вдвое увеличивается срок использования проездных - с 45 до 90 дней. Билет на наземный общественный транспорт сохраняется практически без изменений.

Появится новый билет "90 минут", который позволит владельцу в течение этого периода времени совершить одну поездку в метро и неограниченное число поездок на наземном транспорте.

Билет на 1–2 поездки в привычном виде уходит в прошлое и переходит на "Электронный кошелек". Это новый современный вид билета, который представляет собой пластиковую карту с пополняемым балансом.

"Основная идея предложенных изменений состоит в том, что для наиболее активных пользователей наземного и подземного общественного транспорта одновременно, стоимость проезда значительно снижается, а порядок покупки билетов упрощается", - отметил Максим Ликсутов.

При этом все социальные льготы, действующие на общественном транспорте для отдельных категорий граждан, сохраняются.

С полной версией презентации по новому билетному меню можно ознакомиться по ссылке.