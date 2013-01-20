Департамент транспорта проводит опрос по работе платных парковок

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на своем сайте www.dt.mos.ru проводит опрос общественного мнения жителей столицы по вопросу эффективности платных паркингов.

По намеченному властями столицы плану парковка внутри Бульварного кольца станет платной уже в середине мая. Об этом заявил заммэра Москвы - глава департамента транспорта Максим Ликсутов, отвечая на вопрос журналистов о сроках введения новых правил.

Эксперимент с введением стоянок на 22-х улицах центра признан удачным, а идея - правильной. Её будут всячески развивать.

"Примерно с 15 мая парковка внутри Бульварного кольца действительно будет платной. В части Садового кольца на сегодняшний день таких решений нет. Все эти домыслы - просьба их оставить. Никаких решений в этом вопросе не принято. Никакого форсирования нет. Принята концепция развития московского парковочного пространства, которая подразумевает постепенный переход центральной части города в режим платной парковки", - рассказал Максим Лискутов, передает ТВЦ.

Парковки возле больниц, поликлиник, центров соцзащиты, школ и детсадов останутся бесплатными. В ближайшие недели планируется организовать отдельные парковки для местных жителей, куда не пустят "приезжие" машины. В остальном внутри Бульварного кольца будут действовать те же правила, что применяются сейчас в экспериментальной зоне.