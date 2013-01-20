Маршем против палачей оппозиция пойдет весной

В Москве Координационный совет оппозиции (КСО) принял сегодня на заседании решение провести весной 2013 года "Марш против палачей". Точная дата пока не названа. Подготовку данного мероприятия поручили рабочей группе.

На заседании обнаружились некие проблемы в деятельности исполнительного органа: совету с трудом удалось собрать кворум. Ведущие оппозиционеры выразили опасение, что через несколько заседаний работа КСО будет парализована по причине неявки. Кроме того, были высказаны жалобы на неплательщиков в своих рядах. Член КСО Алексей Навальный в своем Twitter в шутку предложил нанять коллекторское агентство, которое будет "выбивать долги по взносам". Как оказалось, 18 из 44 членов совета уже три месяца не уплачивают ежемесячные взносы в размере 5 тыс. руб.



Тем не менее, ряд содержательных решений сегодня принять удалось. В частности, в рамках КСО были созданы рабочие группы. Кроме того, совет принял обращение к участникам акции 6 мая прошлого года на Болотной площади. Активисты призвали участников прошлогодней акции выступить свидетелями в слушаниях по "болотному делу". "Если вы готовы помочь и стать свидетелем на суде, правдиво рассказать о произошедшем 6 мая событии - присылайте свои фамилию, имя, отчество, год рождения и контактный телефон на электронную почту проекта РосУзник",- говорится в обращении.

Последнюю акцию оппозиция провела в Москве 13 января. Оппозиционеры выходили на улицы против запрета на усыновление российских детей американцами.



