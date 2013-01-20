Собянин призвал Мосгордуму сохранить публичные слушания по стройпроектам

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал гордуму сохранить проведение публичных слушаний по строительным проектам, несмотря на то, что по мнению депутатов, в столице они стали инструментом "общественного рэкета", "отвращающего" инвесторов.

Слушания эти в большинстве случаев не предусмотрены федеральным законодательством.

Столичные депутаты, принимая на минувшей неделе поправки в Градостроительный кодекс, решили их отменить: мол, приходят на них непрофессионалы, конструктивного ничего не предлагают, а сами обсуждения превращаются в бессмысленную склоку. Мэр с такой позицией не согласился.

Напомним, 5 лет назад председатель комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов предложил властям столицы советоваться с горожанами по вопросам точечной застройки. Долгое время москвичи самостоятельно решали, будет ли у них во дворе парковка, как обустроить сквер, и нужна ли под окнами мечеть.

Однако теперь вдруг оказалось, что публичные слушания создают массу препонов для привлечения инвесторов. По мнению авторов поправок, слушания отнимают время и у специалистов, которые часами объясняют простым гражданам, что здесь будет, да как. Некоторые депутаты расценили слушания не как форму демократии, а как бюрократическую процедуру.

"Половина всех обсуждений и протестов в Москве являются своеобразной формой общественного рэкета", - заявил Москвин-Тарханов, передает ТВЦ

Общественную палату аргумент не убедил: на деле это означало бы отмену публичных слушаний по целому ряду важных вопросов. С таким решением не согласился и мэр Москвы.

"Федеральным законом в большинстве таких случаев слушания не предусмотрены. Но, тем не менее, мне кажется, важно сохранить гарантии москвичей в участии в принятии такого рода проектов. Как вы знаете, в предыдущие годы это было неплохим, действенным механизмом предотвращения точечной застройки. Поэтому такого рода институты надо совершенствовать, но сохранять в обязательном порядке", - подчеркнул Сергей Собянин.

Институт публичных слушаний существует не только в Москве, но и в других столицах мира. На заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству решили сохранить публичные слушания в полном объеме до конца наступившего года.