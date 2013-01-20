«КАМАЗ-мастер» не оставил соперникам шанса на победу

Победителями международного внедорожного ралли-рейда «Дакар 2013», которое финишировало 20 января в столице Чили Сантьяго, стали три российских экипажа команды «КАМАЗ-мастер». Церемония награждения победителей состоится в Сантьяго перед президентским дворцом Паласио де Ла Монеда.

В этот раз маршрут гонки «Дакар-2013» пересек 3 страны Южной Америки: Перу, Аргентину и Чили. Сегодня завершился последний 14-й этап 34-го трансконтинентального ралли «Дакар-2013».

Лучшим из россиян на последнем этапе оказался экипаж под управлением Айрата Мардеева, который финишировал 5-м. 7-м финишировал экипаж Эдуарда Николаева, а 8-м финишировал экипаж Андрея Каргинова.

Эпипаж А.Каргинова «чётко выполнив общекомандную задачу на последнем этапе, заслужил его наравне с экипажем А. Мардеева». «Почти до самого конца этапа разрыв по дистанции между IVECO и КАМАЗом не уменьшался, но и не увеличивался. Такая «мёртвая сцепка» устраивала камазовский экипаж, имевший 8-минутное преимущество в «генералке», - сообщает пресс-центр «КАМАЗ», - «Отпустили» де Роя только тогда, когда его уже не смогли бы привести на подиум ралли даже космические скорости».

В итоге в генеральной классификации три призовых места досталось россиянам «КАМАЗ-мастера». Первым стал российский экипаж в составе Эдуарда Николаева, Сергея Савостина и Владимира Рыбакова, вторым - экипаж в составе Айрата Мардеева, Айдара Беляева и Антона Мирного, а третьим - экипаж Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Девяткина.