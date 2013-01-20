Блаттер: Моим преемником может стать Платини

Президент ФИФА Йозеф Блаттер ничуть не смутился, когда на пресс-конференции в Петербурге его попросили дать характеристику главе УЕФА Мишелю Платини, как своему возможному преемнику. На, что министр спорта РФ Виталий Мутко предположил, что не иначе, как сам Платини попросил спросить об этом.

«Срок моего президентства истекает в 2015 году, так, что пока я президент ФИФА. Знаю, что ходят разные слухи, одни говорят, что я должен уйти, другие – что остаться. Безусловно, наступит день, когда я покину этот пост - уйду по собственной воле или по воле закона», - заявил Блаттер.

Платини по мнению главы ФИФА, действительно может стать его преемником. Однако он сомневается, что президент УЕФА захочет занять этот пост.

«Мишель работал со мной с начала карьеры и был единственным, кто поддержал меня 30 марта 1998 года, когда мы выступили под лозунгом «Футбол для всех, все для футбола». Тогда он был моим техническим советником, а сейчас блестяще справляется со своими обязанностями на посту президента УЕФА. Безусловно, он мог бы стать отличным преемником, но не уверен, что он захочет», - пояснил глава ФИФА.

Кроме того, Блаттер предложил Виталию Мутко выдвинуть свою кандидатуру в состав исполкома ФИФА, выборы которого состоятся на Конгрессе ФИФА 30-31 мая на Маврикии.

«Я поддержу вас как кандидата», - пообещал Блаттер Виталию Леонтьевичу в присутствии журналистов.