В Крещение симферопольцы залезли в водопады
20 января 2013, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Нашлись любители экстремального ритуала крещенского омовения водой. Их не останавливала даже трехкилометровая практически непролазная грязь на пути.
Установившаяся теплая погода и дожди напрочь «съели» выпавший на Рождество снег, превратив горные дороги в глиняное месиво. Однако это не остановило любителей выбраться в выходные на природу. Они семьями месили дороги и тропинки в районе Красных пещер, что в 3 километрах от села Перевальное Симферопольского района.