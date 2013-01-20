В Крещение симферопольцы залезли в водопады

Нашлись любители экстремального ритуала крещенского омовения водой. Их не останавливала даже трехкилометровая практически непролазная грязь на пути.

Установившаяся теплая погода и дожди напрочь «съели» выпавший на Рождество снег, превратив горные дороги в глиняное месиво. Однако это не остановило любителей выбраться в выходные на природу. Они семьями месили дороги и тропинки в районе Красных пещер, что в 3 километрах от села Перевальное Симферопольского района.

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