В воскресенье по предложению Международной федерации лыжного спорта отмечают Всемирный день снега, учрежденный в 2012 году. К празднованию Дня снега уже присоединились около 40 стран, среди которых и Россия.

"АН" писали, что в минувший четверг в Новосибирске открылся первый Всемирный форум снега, в котором приняли участие представители десятков стран.

В Красноярске в честь Дня снега прошел фестиваль "Волшебный лед Сибири". Аллея на набережной Енисея из десятков ледяных фигур, выполненных скульпторами из России, США, Китая и Казахстана, поражает воображение и уже стала самым популярным местом в городе.

На все про все авторам дали не больше четырех дней. Поэтому работать пришлось по шестнадцать часов в сутки.

Накануне открытия организаторы фестиваля решили обнести все фигуры решетками. Это, конечно, немного портит впечатление, передает "Первый канал". Но некоторые работы выполнены настолько тонко и выглядят такими хрупкими, что, кажется, коснись их рукой и вся эта красота рассыплется осколками "

Отныне фестиваль "Волшебный лед Сибири" в Красноярске решено проводить ежегодно.