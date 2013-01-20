ФИФА не поддержал идею создания лиги СНГ
20 января 2013, 14:44 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]
Создание лиги СНГ, противоречит уставу Международной федерации футбола и поэтому ее создание невозможно, заявил в Петербурге глава ФИФА Йозеф Блаттер. Он посоветовал президенту РФС Николаю Толстых отстаивать интересы своего национального чемпионата и забыть о подобных идеях.
«Лига содружества, на мой взгляд, неправильное решение и оно не будет поддержано ФИФА, поскольку может разрушить солидарность внутри футбольной семьи. Наша организация представляет собой структуру пирамиды, в которой важную роль играют клубы. Они соответственно должны организовывать не соревнования между собой, но внутри своих национальных федераций, это политика ФИФА и всей мировой футбольной семьи. Мы никогда не будем пересматривать границы национальных лиг», - пояснил Блаттер.
Николай Толстых пообещал главе ФИФА, что РФС будет неукоснительно следовать пожеланиям Международной федерации футбола, поддержал его и министр спорта РФ Виталий Мутко.
«Мы обсуждаем идею которую еще никто не видел. У нас огромная страна, в которой более сотни профессиональных клубов и нужно заниматься прежде всего ими. Потому что выше национальных интересов ничего нет», - заявил Виталий Мутко.