ФИФА не поддержал идею создания лиги СНГ

Создание лиги СНГ, противоречит уставу Международной федерации футбола и поэтому ее создание невозможно, заявил в Петербурге глава ФИФА Йозеф Блаттер. Он посоветовал президенту РФС Николаю Толстых отстаивать интересы своего национального чемпионата и забыть о подобных идеях.

«Лига содружества, на мой взгляд, неправильное решение и оно не будет поддержано ФИФА, поскольку может разрушить солидарность внутри футбольной семьи. Наша организация представляет собой структуру пирамиды, в которой важную роль играют клубы. Они соответственно должны организовывать не соревнования между собой, но внутри своих национальных федераций, это политика ФИФА и всей мировой футбольной семьи. Мы никогда не будем пересматривать границы национальных лиг», - пояснил Блаттер.

Николай Толстых пообещал главе ФИФА, что РФС будет неукоснительно следовать пожеланиям Международной федерации футбола, поддержал его и министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Мы обсуждаем идею которую еще никто не видел. У нас огромная страна, в которой более сотни профессиональных клубов и нужно заниматься прежде всего ими. Потому что выше национальных интересов ничего нет», - заявил Виталий Мутко.