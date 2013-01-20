Богатые должны платить больше – считают россияне

Более половины населения страны считают существующую систему налогообложения несправедливой и столько же одобрили бы введение прогрессивной шкалы налогов – выяснил Фонд «Общественного мнение».

По результатам опроса, более половины россиян (56%) оценили пропорциональную систему, при которой, все граждане вне зависимости от уровня дохода отдают госбюджету 13% своих доходов как несправедливую.

Противоположного мнения придерживается четверть опрошенных. Среди них чаще, чем в среднем по России встречаются жители городов-миллионников, респонденты в возрасте 31-45 лет, с высшим образованием или доходом более 20 тыс. рублей, а так же «люди XXI» (группа, для которой характерны социальная активность, лидерство в потреблении материальных и культурных продуктов).

Более половины тех, кто считают существующую систему налогообложения несправедливой, составляют: электорат Прохорова и Зюганова, жители столицы, а так же россияне в возрасте 55-64 года.

Большинство опрошенных (61%) затруднились указать какие-либо негативные стороны прогрессивного налогообложения, при котором больший доход облагается большей процентной ставкой. Среди остальных респондентов наиболее часто высказывались мнения, что богатые будут уклоняться от уплаты налогов, пострадают честные налогоплательщики, произойдет чрезмерное снижение доходов тех, кто больше зарабатывает.

Половина россиян (49%) затруднились выделись положительные стороны прогрессивной системы. Остальные в качестве плюсов отмечали рост бюджетных поступлений, увеличение налогов для богатых и снижение налогов для бедных, большую социальную справедливость.

Чуть более половины опрошенных (54%) одобрили бы введение прогрессивной шкалы налогообложения в России. Большинство этой группы составляют электорат Зюганова, жители крупных городов, люди с доходами 4001 – 9000 рублей, а так же те, кому больше 60 лет. Среди противников введения прогрессивной шкалы, чаще, чем в среднем по России, встречаются респонденты с высшим образованием, доходом свыше 20 тыс. рублей, «люди XXI», электорат Прохорова и Жириновского, активные интернет-пользователи, возрастная группа 18-45 лет, приводит данные Фонд «Общественное мнение».