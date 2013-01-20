Сын Лебедева: Идея купить одну из британских газет родилась за столом

Генеральный директор лондонской газеты Evening Standard Евгений Лебедев рассказал, что идея приобрести одно из старейших печатных изданий в Великобритании (основано в 1827 году) была предложена ему и его отцу на званом обеде основным акционером концерна Daily Mail and General Trust лордом Джонатаном Ротермером.

«Многие люди считают, что за его покупкой стоит большая история, но все случилось очень быстро и за обедом, - рассказал Times Лебедев. - Мы много выпили, и потом Джонатан сказал, а не хотим ли мы купить Evening Standard».

Позднее Лебедевыми было приобретено другое британское издание – The Independent (как и Evening Standard за номинальную цену в 1 фунт стерлингов) и вложили в него на сегодняшний день порядка £80 млн.