В Чечне сиротам вручили ключи от квартир (ВИДЕО)

В Чеченской республике нет детских домов. Но были дети, лишившиеся родителей в первую чеченскую. Более ста сирот, в том числе 25-летний Анзор, получили ключи от квартир.

Жилищный вопрос решился для сирот, выросших в интернатах или находившиеся на попечении родственников.

Многие из новоселов в ожидании собственного жилья уже успели обзавестись семьями.

В две комнаты в общежитии на окраине Грозного Анзор переехал из интерната, где он провел все детство. Связь с родителями он потерял в первую чеченскую. Лишь недавно узнал, что отец погиб в результате несчастного случая еще 15 лет назад, о матери ничего неизвестно до сих пор. Редкий для Чечни случай - родственники на попечение его не взяли. У Анзора пока нет постоянной работы, но есть семья — жена и двое детей.

Четыре года назад семья встала в очередь на получение жилья. Не надеялись. А теперь счастливы. У остальных похожая судьба. Они потеряли родителей, в основном, во время войны или остались без их попечения до 18 лет.

Большинство воспитывали родственники, многие выросли в интернатах. Теперь их главная проблема - жилищная - государством решена. Ключи и документы в торжественной обстановке вручал Рамзан Кадыров. Их получили 122 человека.