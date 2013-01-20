Й. Блаттер: Путин доволен работой Сорокина по подготовке чемпионата мира

Глава ФИФА Йозеф Блаттер остался доволен разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся во время его визита в Петербург. Их беседа была посвящена подготовке к чемпионату мира по футболу, который Россия примет в 2018 году.

«Я разговаривал с Владимиром Путиным, он подтвердил, что доволен работой организационного комитета под руководством Алексея Сорокина, - пояснил глава ФИФА. – Я вижу, что вы на правильном пути».

Напомним, что президент Международной федерации футбола прилетел в Петербург, чтобы встретиться с представителями национальных футбольных федераций в рамках проведения международного турнира среди молодежных команд «Кубок Содружества». По его словам проведение Кубка в формате турнира молодежных команд, является прекрасной идеей.

«Я рад в очередной раз вернуться в Россию. Мне нравится этот турнир. Стараюсь посещать его ежегодно, начиная с 1993 года, тогда я прилетел в Россию в качестве генерального секретаря Международной федерации футбола. Во время нынешнего визита, я провел ряд дискуссий с политическими и спортивными властями России, а также представителями 12-ти национальных футбольных федераций. Подобные контакты поддерживать важно и присутствовать в стране, которая примет чемпионат мира», - пояснил Блаттер.