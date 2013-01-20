Аким Палчев не стал настаивать на исключении Яшина и Немцова из КС

Член левоцентристской партии «Свобода» Аким Палчев на очередном заседании Координационного совета оппозиции не стал выносить на обсуждение вопрос об исключении из него Ильи Яшина и Бориса Немцова. Об этом в своем микроблоге рассказал сам Яшин.

«Член КС Палчев, грозивший исключить меня из КС, при принятии повестки отмолчался. Он предложения вносит в газету «Известия», а тут робеет», - написал Яшин.

Ранее «Известия» опубликовали материал с заявлениями Палчева, что на ближайшем заседании КС будет поставлен вопрос об исключении Яшина и Немцова. Немцов назвал Палчева провокатором, которого намеренно «заслали» в КС, «которого теперь будет раскручивать Габрелянов (владелец «Известий» - прим. «АН-Онлайн»)».