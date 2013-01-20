Координационный совет оппозиции проводит первое в этом году заседание

Координационный совет оппозиции проводит в Москве сегодня свое первое в этом году заседание. Члены КС планируют обсудить стратегию действий на региональных выборах, выборы губернатора в Подмосковье и проведении массовых акций.

Возле гостиницы Измайлово, где проходит заседание КСО, задержан активист Семен Колобаев.

Он держал в руках плакат с надписью "Жулик и вор не может быть секретарем КС", сообщает "ОВД-инфо".

Выборы в Координационный совет оппозиции состоялись в конце октября 2012 года. В них приняло участия более восьмидесяти тысяч избирателей. По итогам голосования в КС вошли 45 человек.