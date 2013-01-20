Больше всего в мире продается алкоголя на душу населения в Эстонии

На первое место в мире по продажам алкоголя на душу населения в минувшем году вышла Эстония. Об этом свидетельствует статистика, которую приводит британский экономический журнал The economist.

Специалисты при подготовке исследования вычли из статистики покупку алкоголя туристами.

В Эстонии, по данным издания, на душу населения в год продается 118 литров алкоголя, что считается самым значительным показателем в мире. На втором и третьем местах по продаже алкоголя на душу населения Финляндия и Германия - по 100 литров, на четвертом Австралия - 99, на пятом - Чехия с 96-тью литрами.





