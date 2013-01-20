В защиту 31-й больницы собраны более 34 тысяч подписей

Петиция против возможной передачи городской клинической больницы №31 под нужды сотрудников Верховного и Высшего арбитражного судов собрала уже более 34 тысяч подписей.



Напомним, что сбор подписей организован на глобальной платформе Change.org.

Стоит отметить, что под петицией, которая будет передана губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и Управляющему делами президента РФ Владимиру Кожину, подписи ставили не только петербуржцы, но и жители других регионов, сообщает Балтинфо.



Одновременно готовится массовый пикет,который пройдет с 18:00 до 20:00 на Марсовом поле 23 января. Организаторы приглашают всех неравнодушных прийти и поддержать протест против выселения уникальной больницы для детей и взрослых.



Накануне на Невском проспекте прошла серия одиночных пикетов. "Уничтожение 31 больницы – преступление, которого нельзя допустить" – уверены организаторы акции.



31 Городская больница славится одним из лучших в России отделением для детских онкобольных и стационарами для лечения рака у взрослых. Есть отделение интенсивной химиотерапии и трансплантации костного мозга, городской центр хирургии сложных нарушений аритмии сердца. Для детского отделения совсем недавно закупили дорогое оборудование почти на двести миллионов рублей. В октябре 2012 года запустили интегрированную операционную. А лечение бесплатное. Для госпитализации достаточно направления районного врача. Без многолетнего ожидания квоты на лечение, как в федеральных больницах. Врачи уверены, что переезд губителен для пациентов и техники, которую нельзя разобрать, как конструктор.